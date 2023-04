Regeln für das Spießervolk

Die US-amerikanische Krimiautorin Sara Paretzky hat sich mit der auf der Schattenseite Chicagos ermittelnden Privatdetektivin V. I. Warshawski auch hierzulande eine Fangemeinde erobert. In ihrem mittlerweile auch in deutscher Übersetzung erschienenen Buch »Schiebung« geht es um zwei scheinbar voneinander unabhängige Fälle: zum einen um einen jungen Kanadier, den die Polizei verdächtigt, etwas mit einer im Wald gefundenen unbekannten Leiche zu tun zu haben. Zum anderen um die spurlos verschwundene Nichte der Detektivin.

Der Tote war ein Archäologe, der unmittelbar vor Ausbruch des Krieges an Ausgrabungen in Syrien beteiligt war und zuletzt in Kreisen der arabischsprachigen Community Chicagos verkehrte. Ein Fall von organisiertem Kunstraub? Die Nichte hatte vor ihrem Verschwinden in einem obskuren Kreditbüro gearbeitet, das darauf spezialisiert is...