Flieger bleiben am Boden

Die Streikwelle an den Airports in der BRD geht weiter: Für diesen Montag hat die Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Ausstand am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) aufgerufen. Der Flughafenbetreiber teilte mit, dass an dem Tag deshalb kein Passagierflugzeug vom BER abheben werde. Auch Ankünfte könnten betroffen sein, darüber entscheide die jeweilige Fluggesellschaft, teilte ein Flughafensprecher mit. Die Fluggäste seien aufgerufen, sich in den nächsten Tagen bei den Fluggesellschaften regelmäßig über ihre Reisen zu informieren. Die Arbeitsniederlegung der Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle beginnt nach Angaben von Verdi um 3.30 Uhr am Morgen und endet um Mitternacht.

Bereits am Donnerstag und Freitag bestreikte die Gewerkschaft die Flughäfen in Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn sowie am Freitag...