Kapitales Virus

Nach den Kabarettisten Mathias Richling und Christian Ehring bestritt der Altmeister Arnulf Rating am 17. April das dritte Kabarettkonzert des Deutschen Symphonieorchesters Berlin im vollbesetzten Schlosspark-Theater in Berlin-Steglitz. Sein Programm gab er gemeinsam mit dem Polyphonia Ensemble, bestehend aus Frauke Ross (Flöte), Martin ­Kögel (Oboe), Bernhard Nusser (Klarinette) und Jörg Petersen (Fagott), verstärkt durch Dirk Wedmann (Klavier). Das Holzbläserquartett arbeitet in dieser Besetzung bereits seit 20 Jahren zusammen und spielt alles: von der Fuge über die »Unfuge« bis zum Gassenhauer. Des Meisters Selbstverständnis als »Zirkus Rating« kam ihnen sehr zupass. Es animierte sie, mit ihren Instrumenten zirzensische Kabinettstücke zu vollführen, was eine schöne Symbiose von Wort und Musik ergab. Zu klassischen kammermusikalischen Werken von Franz Schubert, Malcolm Arnold, Francis ­Poulenc, Dmitri Schostakowitsch, Édouard Deste­nay und Astor Piazzol...