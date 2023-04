Verdi legt Flughäfen lahm

In manchen Tarifverhandlungen zeigt die Gewerkschaft Verdi derzeit Entschlossenheit. Für Donnerstag und Freitag rief sie zu Streiks an verschiedenen Flughäfen auf – mit Erfolg: Die Airports Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn wurden am Donnerstag weitgehend lahmgelegt. Am Freitag wird der Ausstand auf Stuttgart ausgeweitet.

»In den Terminals zeigt sich heute das gleiche Bild wie schon bei den vorherigen Verdi-Streiks in diesem Jahr: Die Abflugterminals sind wie leergefegt, die Lage ist ruhig«, erklärte Janet Niemeyer, Pressesprecherin vom Hamburg Airport, am Donnerstag. Auf der Internetseite des Flughafens wurden Reisende darüber informiert, dass bis Freitag abend keine regulären Abflüge möglich sein werden.

Verdi hatte die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle sowie in den Servicebereichen aufgerufen, sich am Arbeitskampf zu beteiligen. Nach eigenen Angaben steht die Gewerkschaft seit Jahren mit...