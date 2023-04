Schreiendes Unrecht

Lucretia Clemons, Richterin am Common Pleas Court in Philadelphia, hat am 31. März 2023 erneut das Recht des US-Bürgerrechtlers Mumia Abu-Jamal auf einen neuen Prozess blockiert. Ende Februar hatte die Verteidigung weitere Beweise dafür vorgelegt, dass ihr Mandant nicht an der Ermordung des Polizisten Daniel Faulkner im Dezember 1981 schuldig ist. Noch am 11. März hatten die Teilnehmer eines Teach-ins in Philadelphia »die rechtlichen, politischen und moralischen Gründe für die Freilassung des politischen Gefangenen« Mumia Abu-Jamal dargelegt, damit »Richterin Clemons versteht, dass sie das Richtige tun muss«. Doch das verhallte ungehört. Als Moderator des Teach-ins »Bearing Witness in the Case of Mumia Abu-Jamal« hatte der Journalist und frühere Arbeitskollege Abu-Jamals, Linn Washington, auf das von Richterin Clemons schon einmal geäußerte Argument, einige der Unschuldsbeweise seien »verjährt«, erwide...