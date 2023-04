Zahl der Ungelernten auf Rekordhoch

Das deutsche Bildungssystem verhilft immer weniger jungen Menschen zu einer abgeschlossenen Ausbildung. Wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete, haben inzwischen mehr als 2,5 Millionen 20- bis 34jährige hierzulande keinen Berufsabschluss. »Neuer Negativrekord« lautete die Überschrift. Das Blatt aus Düsseldorf berief sich dabei auf einen Entwurf zum neuen »Berufsbildungsbericht« der Bundesregierung.

Der Trend wird schon in dem noch aktuellen Berufsbildungsbericht deutlich. Seit 2015 steigt die Zahl der Ungelernten unter den jungen Erwachsenen. Damals waren 1,9 Millionen Personen ohne Berufsausbildung, was einem Anteil von 13,2 Prozent in der Altersgruppe von 20 bis 34 Jahren entsprach. Im Jahr 2020 waren dann 2,3 Millionen junge Menschen betroffen, 15,5 Prozent in der Alterskohorte. Ein Jahr später waren es bereits 17 Prozent.

Die Ursachen der Entwicklung sind vielfältig. Das beginnt mit einer relativ hohen Zahl von Jugendlichen, die ohne Hauptschulabs...