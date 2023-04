Griff in die »Law and Order«-Mottenkiste

Seit mehreren Wahlperioden schon regiert im Bundesland Bremen »Rot-Grün-Rot«. Am 14. Mai wird in Bremen und Bremerhaven ein neuer Landtag gewählt, und die CDU tritt mit ihrem Duo Wiebke Winter und Frank Imhoff für nicht weniger an, als »wieder stärkste Kraft zu werden«. Bescheidenheit ist offensichtlich nicht angesagt in diesem Wahlkampf, daher geht die Partei mit viel zur Schau gestelltem Selbstbewusstsein ins Rennen. Das Wahlprogramm sei konkret, sei anders, zeige Lösungen auf, sei umfassend und zukunftsorientiert, behauptet sie. Daher sei es kurzum auch eher ein Regierungsprogramm für Bremen und Bremerhaven, wie es in der Einleitung heißt.

Der Aufbau des »Programms« soll wohl anhand der Begrifflichkeiten an ein Streckennetz der Deutschen Bahn erinnern. 15 Themenfelder würden die Linien bilden, unterteilt in einzelne inhaltliche Stationen und themenübergreifende Knotenpunkte, alles zusammengenommen solle dann den Fahrplan darstellen. Eine dieser Linien ...