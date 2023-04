Eine Bekannte erwarb ein Frauenkloster, in dem sie im Keller eine verrostete Schinkenschneidemaschine fand – so groß und hoch wie ein Bürostuhl. Sie ließ das Monstrum reparieren und nahm es in Betrieb. Anders die noch größere Schinkenschneidemaschine im Frühstücksraum eines Dresdner Hotels, in dem wir übernachteten, die nur Dekoration zu sein schien. Von meiner südeuropakundigen Freundin erfuhr ich, dass in Spanien fast alle Restaurants, in denen Serrano-­Schinken von der Decke hängen, auch Schinkenschneidemaschinen irgendwo rumstehen haben, einige nur als Antiquitäten. Wie teuer ist so eine Maschine? Das Geschäft für Küchenaccessoires »Deutschmann« in Pankow, das mit dem Spruch »Have a Knife Day« wirbt, führt keine Schinkenschneidemaschinen. In einem Internettestbericht erfahre ich jedoch, dass die Schinkenschneidemaschinen von Berkel die besten seien – und die teuersten: Sie kosten bis zu 10.000 Euro.

Erfunden hat sie der Rotterdamer Fleischermeiste Wil...