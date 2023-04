Obdachlose Senioren

Mehr als 21 Millionen Menschen werden in zwanzig Jahren zur Altersgruppe »67 plus« gehören. Und damit rund 3,6 Millionen mehr als heute. Auf die kommende Rentnergeneration der geburtenstarken Jahrgänge sei der Wohnungsmarkt aber »ganz und gar nicht vorbereitet«, erklärte der Leiter des Pestel-Instituts, Matthias Günther, am Montag. Laut einer Studie, die das Pestel-Institut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) erstellt hat und am Montag vorstellte, benötigen bereits heute rund 2,8 Millionen Haushalte, in denen Senioren leben, altersgerechte Wohnungen. Aber nur etwa 600.000 dieser Haushalte ...