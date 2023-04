Einladung zur Hexenjagd

»Der Russe« geht in Polen immer. Als Universalfeindbild. Vor ein paar Tagen bekam in Warschau der frühere georgische Staatschef Micheil Saakaschwili den »Prometheuspreis« eines rechten Presseverlags verliehen. Er konnte ihn nicht selbst entgegennehmen, weil er in Georgien inhaftiert ist, aber seine Mutter verlas eine Erklärung, in der er Wladimir Putin auch »Mord« am polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski vorwarf, der am 10. April 2010 beim missglückten Landeanflug der Regierungsmaschine auf den Flughafen Smolensk ums Leben gekommen war. Wolodimir Selenskij griff das Thema bei seinem Besuch in Warschau auf und drohte, Putin werde »auch für dieses Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden«. Der stellvertretende PiS-Vorsitzende, frühere Verteidigungsminister und Hauptexponent der Theorie über einen angeblich in Smolensk verübten Anschlag, Antoni Macierewicz, erstattete vergangene Woche Strafanzeige wegen – fein differenziert – eines »Terroranschlags a...