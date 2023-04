Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rechentrick mit Elbschlick Verklappung von Baggergut aus Hamburger Hafen verlängert und genehmigte Menge deutlich erhöht Burkhard Ilschner Es ist eine endlose, teure und peinliche Posse, das Gezerre um die kontinuierliche Ausbaggerung der Elbe im Interesse der Hamburger Hafenwirtschaft: Kürzlich erst hatten sich die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen unter lautem Tamtam darauf verständigt, keinen Schlick nahe der Vogelinsel Scharhörn zu deponieren. Statt dessen wurde die seit 2005 geltende Genehmigung, nahe Helgoland bei Fahrwassertonne E 3 Baggergut aus Elbe und Hamburger Hafen zu verklappen, verlängert; allerdings mit der Maßgabe, alsbald neue Optionen zu suchen. Kritiker hatten damals – Ende Dezember 2022 – bereits prophezeit, dass diese Suche wohl im Schlick versacken dürfte; und so ist es jetzt gekommen. Kurz vor Ostern vereinbarten Hamburg und Schleswig-Holstein weitere E-3-Verklappung für zehn Jahre bei gleichzeitiger Erhöhung von 1,5 auf jährlich zwei Millionen Tonn...

Artikel-Länge: 4002 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen