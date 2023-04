Kemptener Anschlag bleibt unaufgeklärt

Die im Jahr 2020 neu aufgerollten Ermittlungen zu einem tödlichen Brand in Kempten im Allgäu im Jahr 1990 sind wieder eingestellt worden. Es sei kein Täter einer Brandstiftung in dem an türkische Familien vermieteten Haus ermittelbar gewesen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Donnerstag mit. Auch die Brandursache habe sich im Zuge der neuen Ermittlungen nicht aufklären lassen. Damals, im November vor 32 Jahren, war ein fünf Jahre alter Junge an den Folgen einer Rauchvergiftung nach dem Feuer gestorben. Viele der 26 Menschen im Gebäude erlitten teils schwere Verletzungen. Kurz nach der Tat war ein Bekennerschreiben einer »Anti-Kanaken-Front Kempten« bekanntgeworden, welches mit Runen und Hakenkreuzen versehen war.

Genau wie bei den vergangenen Ermittlungen konnte nun laut Behörden auch im zweiten Anlauf kein Absender des Briefs ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Kempten hatte, nachdem Medien über den Anschlag berichtet hatten, die Ermit...