Gegründet 1947 Sa. / So., 08. / 9. April 2023, Nr. 83

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Altern macht arm Immer mehr Ruheständler in Grundsicherung – Sozialverband fordert höheres Rentenniveau Bernd Müller Es ist bekannt: Für viele Menschen in Deutschland reicht die Rente nicht zum Leben. Inzwischen sind knapp 1,2 Millionen Menschen auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung angewiesen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Aufgrund dessen hat der Sozialverband VdK die Bundesregierung aufgefordert, das Problem endlich ernst zu nehmen, betonte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Mittwoch. Wolle die Bundesregierung tatsächlich gegen Altersarmut vorgehen, müsse sie mehr für diejenigen tun, die nach einem langen Arbeitsleben nur eine Rente unterhalb des Existenzminimums erhalten. Das Statistische Bundesamt konstatierte für den Dezember 2022 eine deutliche Zunahme der Altersarmut. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat sei eine Zunahme von sechs Prozent unter allen Rentnern zu verzeichnen. Die größte Gruppe unter ihnen sind die knapp 659.000 Altersrentner, und bei ihnen war demnach ein besonders hoher Anstieg zu verzeichnen. Im Vergleich zu...

