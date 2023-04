Warten auf den Angriff

Das einzige, was man zum jetzigen Zeitpunkt mit Gewissheit sagen kann, ist, dass die Ukraine eine Offensive plant. Wenn US-Außenminister Antony Blinken erklärt, dass mit dieser ukrainischen Offensive »in den nächsten Wochen« zu rechnen sei, gibt er nur preis, was ohnehin klar ist. Was also kann man aus objektiven Indizien folgern?

Erstens muss für eine größere Offensive zu Lande die Tauwetterperiode vorbei sein. Denn in dieser Zeit werden alle unbefestigten Straßen praktisch unpassierbar. Aktuelle Bilder von den Kämpfen um Bachmut zeigen, dass dort das Tauwetter gerade erst begonnen hat und diese Voraussetzung damit kurzfristig nicht vorliegt.

Zweitens müssen die für einen Angriff erforderlichen Truppen aufgestellt, ausgebildet und ausgerüstet sein. Aus in dieser Woche ins Internet geratenen vertraulichen US-Unterlagen geht hervor, dass die ukrainische Armee beabsichtige, neun Brigaden mit jeweils bis zu 5.000 Soldaten neu aufzustellen. Insgesamt also bis...