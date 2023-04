Rotlicht: Naturalismus

Kunst = Natur – x. Mit dieser Gleichung versuchte der Schriftsteller Arno Holz 1891 die bedeutendste Kunstströmung seiner Zeit auf den Begriff bzw. die Formel zu bringen. Die Kunst habe sich, so forderte es der Naturalismus, der Wirklichkeit aufs engste anzuverwandeln. Den Künstler selbst und seine Gestaltung als eigenständige Zutaten (den Faktor x) gelte es dagegen soweit wie möglich auszuklammern, denn gegenüber der objektiven Natur seien sie lediglich ein Defizit.

Der Naturalismus entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Kind seiner industriellen Zeit. Dem Anspruch nach spiegelt er das soziale Elend ebenso wider wie den Aufschwung der Naturwissenschaft und die Überzeugung von der vollständigen Zugänglichkeit der Natur für den Menschen. In einem weiteren, weltanschaulichen Sinne lässt sich der Begriff daher auch fast synonym zu Materialismus oder Realismus verwenden, doch lediglich in der Kunst ist er als Ausdruck für eine Literaturepoche eindeutiger best...