Marian, Hoffmann, de Kowa

Seines in Berlin schwer auszusprechenden polnischen Namens wegen hatte Vater Edwin seinen zweiten Vornamen Marian zum amtlichen Künstlernamen gemacht, und so heißt auch die Tochter Michèle Marian. Sie kam am Freitag vor 60 Jahren in Berlin zur Welt. Wir wollen das mal glauben, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sie 1978 ihr Studium an der Staatlichen Berliner Schauspielschule in Schöneweide schon mit 15 Jahren aufnahm. Im selben Jahr spielte sie in Heiner Carows »Bis dass der Tod euch scheidet« eine erwachsene junge Frau. Fünf Jahre später wiederum in Horst E. Brandts »Der Lude« gab sie das minderjährige »Verhängnis« des Nazizuhälter-»Märtyrers« Horst Wessel. Hier konnte sie zeigen, dass sie nicht nur außerordentlich schön war, sondern auch subtil spielen konnte. Nachdem sie 1991 in »Farßmann oder Zu Fuß in die Sackgasse« – einem der letzten, sehr ironischen Defa-Filme – nach Hermann Kants Vorlage neben Horst Schulze gespielt hatte, folgten nur mehr ...