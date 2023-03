Ohne Groll

Die Donauschiffahrt wird ohne Erwin Riess nicht mehr dieselbe sein: Sie brauchte ihn. Auch die marxistische Linke brauchte ihn. Was ich über die Donauschiffahrt weiß, habe ich in den Groll-Romanen gelernt. Was Erwin Riess über den Marxismus wusste, hat er zuerst bei Gramsci gelernt. Darüber schrieb er mir in einer E-Mail: »über gramsci hab ich dissertiert und mein erster weg in rom führte mich an sein grab – und am nächsten tag ins ›istituto gramsci‹«. Mit dem Grabbesuch ehrte er Gramscis Andenken, mit dem Besuch im Istituto sein Weiterwirken.

Auch im eigenen Werk. Aufmerksamkeit für Sprache und unnachgiebiger Widerstand gegen Faschismus – was könnte gramscianischer sein? Die Groll-Kriminalromane: Witz und Leichtigkeit der Sprache, die schwierig zu machen sind. Spannung. Belehrung auf unterhaltsame Weise. Man erfährt da ebensoviel über Landschaften ...