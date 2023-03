Zum Inhalt dieser Ausgabe | Saufen, Kotzen, Erniedrigung Ödön von Horvaths »Kasimir und Karoline« im Wiener Burgtheater Eileen Heerdegen »Isch bin eene Vampir« – das klingt nicht wirklich nach »einer Ballade von stiller Trauer« (Autor Ödön von Horvath über »Kasimir und Karoline«), doch der fiese Karnevalsschlager aus »Kehraus«, Gerhard Polts filmischer Abrechnung mit einer aus dem Ruder gelaufenen Fröhlichkeitsveranstaltung, hätte die aktuelle Inszenierung des Stückes in der Regie von Mateja Koleznik am Wiener Burgtheater perfekt ergänzt. Aggression und die latente Gewalttätigkeit einer Volksgaudi (hier das Münchner Oktoberfest) sind von Beginn an präsent. Der sich sehr langsam öffnende Bühnenvorhang offenbart Stück für Stück unerträgliche Trostlosigkeit, die sich vor allem in der unteren Etage der horizontal zweigeteilten Bühne von Raimund Orfeo Voigt, einem düster gekachelten Wasch- und Toilettenraum, deutlich ankündigt. Während dort eine trans Prostituierte lustlos ihren Geschäften nachgeht, wandelt sich die obere Etage langsam von einer Notaufnahme mit Pflegern, die laut über den (nich...

Artikel-Länge: 3925 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen