Spiel mit dem Feuer

Es ist ein fahler Vorfrühlingstag, als uns Renat Karchaa über die Anlage des AKW Saporischschja führt. Der Name ist etwas irreführend gewählt: Die namensgebende Bezirkshauptstadt liegt 60 Kilometer flussaufwärts am Dnipro. Heute befindet sie sich unter ukrainischer Kontrolle, das AKW selbst und Energodar, die nahe liegende Wohnstadt für die Bediensteten des Kraftwerks, wurden dagegen von russischen Truppen erobert. Im matschigen Boden einer Rasenfläche steckt schräg ein Blindgänger. Das Geschoss habe die ukrainische Armee hierher gefeuert, sagt Karchaa. Dass dessen Neigungswinkel nicht in Richtung des gegenüberliegenden und von der ukrainischen Armee kontrollierten Flussufers weist, erklärt der Berater der russischen Betreiberfirma Rosenergoatom damit, dass die Granate ursprünglich aus der Gegenrichtung gekommen sei und sich durch die in Trägheit verwandelte Wucht des Aufpralls, gebremst durch den Widerstand des Erdreichs, in diesem um 180 Grad gedreht ha...