Durchschnittsfaschisten

Politische Bewegungen – auch der Faschismus – bestehen aus Menschen. Sie verlieren ihre holzschnittartige Gleichförmigkeit, wenn man näher hinsieht. Beispielhaft für viele sollen hier drei Lebenswege von Faschisten aus der deutschen Provinz aufgezeichnet werden. Alle drei agierten in der südniedersächsischen Kleinstadt Einbeck in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und sind höchst unterschiedliche Charaktere. Ihr Typus lässt sich in ihrer Zeit jedoch massenhaft wiederfinden.

Es handelt sich um: den ersten NSDAP-Ortsgruppenleiter der damaligen Kreisstadt Einbeck, Siegfried Sachsenröder; den letzten NSDAP-Kreisleiter Kurt Brasche, der bei Kriegsende im April 1945 spurlos in den nahen Wäldern des Sollings verschwand; und den SA-Sturmführer Friedrich Ziegenfuss, Inhaber eines Feinkostgeschäfts und mutmaßlicher Brandstifter der örtlichen Synagoge. Alle drei waren keine Outlaws, sondern kamen aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft. Gleichzeitig Täter un...