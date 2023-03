Zyperns Peter O’Toole

Als Groll ihn das erste Mal sah, dachte er, Peter O’Toole stehe vor ihm. George war groß und schlaksig und trug eine schwarze Phantasieuniform mit weißen Schnüren, die einem Krieger aus »Star Wars« Ehre gemacht hätte. George arbeitete als Träger in einem Hotel in Ayia Napa, das direkt am berühmten Nissi Beach liegt. Als Träger machte George nicht viel Geld, aber er brauchte den Job für seine wahre Bestimmung. Als höflicher Gesellschafter alleinstehender Urlauberinnen genießt George in Zypern beträchtlichen Ruhm. Mehrfach traf Groll ihn mit einer Dame an einsamen Stränden an, und immer wirkten Georges Begleiterinnen zufrieden und ausgeglichen.

Über die Jahre wurde George zu einem der engsten Freunde von Groll. Meist trafen sie sich bei einem gemeinsamen Freund, der eine Taverne betreibt. Da gibt es im Steinofen gegartes Hammelfleisch, sogenannte Kleftikos, fette und würzige selbstgemachte Würste, Sheftalies, sowie diverse Topfgerichte, in denen Fleisch mit...