Ultimatum abgelaufen

Die Beschäftigten des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) treten mit Beginn dieser Woche in den Streik. Dass es schließlich dazu gekommen ist, war absehbar. Am 14. Dezember des letzten Jahres hatten die Beschäftigten gemeinsam mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) dem betreibenden Unternehmen ein Ultimatum von 100 Tagen gestellt. Sollte sich in dieser Zeit nichts an der Unterbesetzung auf den Stationen ändern, würden Streikmaßnahmen folgen, hieß es damals.

Die Aufforderung an das UKGM, Schritte zur Behebung der Unterbesetzung zu ergreifen, war von mehr als 4.100 Kolleginnen und Kollegen unterzeichnet worden. Joanna Schulz (Name geändert), Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum Gießen, hatte seinerzeit auf einer Kundgebung unter großem Applaus erklärt, dass sie »diesen Beruf« liebe und sich wünsche, »sehr lange in diesem Beruf arbeiten zu können«, was aber »unter diesen Bedingungen« schlicht unmöglich sei. Den Tarifvertra...