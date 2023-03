Die faulen Eier der Fed

Binnen 72 Stunden, zwischen dem 7. und dem 9. März, implodierte die Silicon Valley Bank (SVB) und wurde am Morgen des 10. März 2023 von der Federal Deposit Insurance Corporation (deutsch: Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft) übernommen. Die SVB stand zum Zeitpunkt ihres Crashs an 16. Stelle der größten US-Geldhäuser und finanzierte Berichten zufolge die Hälfte aller neu gegründeten Technologie-Startups in den USA. Deutlich dürfte dabei sein, dass die allgemeine Bankenkrise, die daraus erwuchs, nicht einfach nur auf ein schurkisches Missmanagement einer Bank zurückzuführen ist, die sich während des jüngsten Tech-Booms übernommen hat und dann auf mysteriöse Weise kollabierte.

Vielmehr wirken tiefer reichende systemische Kräfte – sowohl im Falle des Zusammenbruchs der SVB wie auch bei der nun sich ausbreitenden Krise US-amerikanischer Regionalbanken und europäischer Geldinstitute. Die SVB bildet bloß die Spitze einer generellen finanziellen Instabilität....