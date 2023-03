Hebammen weisen Weg

Die Pläne, Kliniken und Abteile im Gesundheitssektor zusammenzulegen oder zu schließen, machen auch vor Kreißsälen nicht halt. Im Klinikum Neuperlach in München kämpfen seit November 2022 Hebammen für den Erhalt der Geburtshilfe, die nach einem Stadtratsbeschluss von 2015 bis Ende 2024 mit der Abteilung im Stadtteil Herlach zusammengelegt werden soll. Durch solche Maßnahmen wurde in den vergangenen 15 Jahren etwa ein Drittel aller Kreißsäle in der BRD geschlossen. Dahinter stehen in der Regel wirtschaftliche Gründe, wobei die Versorgung der Menschen vor Ort ausgeklammert wird. Um auf diese Pläne aufmerksam zu machen, lancierten 50 Hebammen und Krankenpflegekräfte vor vier Monaten eine Petition, die den Erhalt der Geburtshilfe fordert. Aktuell wurde die Petition etwa 23.000mal unterschrieben, darunter von den Vorsitzenden des Bayerischen Hebammenverbandes.

Im Zuge dessen gründete sich ein Solidaritätskomitee, das politischen Druck auf die lokale Politik au...