Der Versammlungsfreiheit beraubt

Für mehr als eine Stunde eingekesselt von der Polizei am belebten Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Darauffolgend: Bußgeldbescheide wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. So erging es verschiedensten Personen, die es am 15. Mai vergangenen Jahres wagten, in Neukölln auf die Straße zu gehen.

Die Verbote der Demonstrationen zum Nakba-Tag, der an die Vertreibung Hunderttausender Palästinenser bei Staatsgründung Israels erinnert, beschäftigte diese Woche zum wiederholten Male das Berliner Amtsgericht Tiergarten. Am Mittwoch stand die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Partei die Linke, Christine Buchholz, vor Gericht.

Schon vor Verhandlungsbeginn kommt es zu Irritationen im dritten Stock des Amtsgerichts. Wie üblich dürfen zuerst die Pressevertreterinnen und -Vertreter den Saal betreten. Einige von ihnen müssen auf Nachfrage der Richterin ihren Namen laut buchstabieren und das Medium benennen, für das sie arbeiten. Andere dürfen ihren Ausweis der Richt...