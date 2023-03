Ab zu den Taliban

Zuerst frohlockte Bild am Sonntag, danach das Schwesterblatt Welt: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lasse überprüfen, wie Abschiebungen nach Afghanistan wieder erfolgen könnten. Am Sonnabend hieß es unter Berufung auf »Informationen aus Sicherheitskreisen«, dass Faeser »intensiv nach Möglichkeiten« suche, »Straftäter und Gefährder« nach Afghanistan abzuschieben. Demnach sei dafür erforderlich, mit Afghanistan eine Verständigung über die Rückübernahme von Personen zu erreichen und entsprechende Modalitäten wie die Identifizierung, die Ausstellung von Dokumenten und die konkreten Rückführungsverfahren zu vereinbaren. »Bei Personen, die eine potentielle Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Deutschland darstellen, müssen Abschiebungen besonders forciert werden«, erfuhr die Welt aus »Sicherheitskreisen«.

Abschiebungen nach Afghanistan sind völkerrechtswidrig, denn in eine lebensbedrohliche Situation darf nicht abgeschoben werden. Außerdem erkennt d...