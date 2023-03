»Davor haben die Herrschenden Angst«

Wo steht die Deutsche Kommunistische Partei nach diesem 25. Parteitag in Gotha?

Die Partei steht unter anderem mit geschärften Analysen da. Und zwar in den Fragen, wie und wohin sich der Imperialismus entwickelt. Die DKP hat sich sehr klar orientiert auf den Friedens- und Klassenkampf in diesem Land. Die Partei und ihre Mitglieder sind darin sehr motiviert. Gleichzeitig, und das ist nicht unwichtig, haben die Delegierten des Parteitags mit dem Parteivorstand eine neue Führung gewählt. Die Partei hat gezeigt, dass sie sehr geschlossen an die Dinge herangeht. Insofern war es für die DKP ein sehr erfolgreicher Parteitag.

Im Mittelpunkt standen zwei große Leitanträge, ein Erfahrungsaustausch zum Wirken in der Klasse sowie zur Kommunal-, Friedens- und Bündnispolitik. Wie hat sich dabei das Thema Krieg und Frieden dargestellt?

Das hat sich unter anderem in der Generaldebatte gezeigt, aber auch im Erfahrungsaustausch zu Friedenskampf und Bündnispolitik. Darüber ...