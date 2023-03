Zum Inhalt dieser Ausgabe | Stadt – Land im Fluss Helmut Höge Laut dem Ökologen Josef Reichholf öffnen sich die Städte der Natur, während sich die Dörfer ihr gegenüber verschließen. Aber was hält man davon: Der französische Bauernrebell José Bové meinte vor einigen Jahren, dass die Ausbildungsstätten für Landwirte geradezu überlaufen seien, weil so viele junge Franzosen Bauern werden wollen. Die Agraruniversität Hohenheim riet ihren Absolventen, die keine Höfe erben, sich zusammenzutun, um gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb zu kaufen und zu bewirtschaften. Wie diese Empfehlung aufgenommen wurde, weiß ich nicht, wohl aber, dass in den deutschen Agrarzeitschriften jede Menge Gesuche stehen von Leuten, die einen Hof wollen, während der schlickige TV-Sender RTL sich bloß für »Bauer sucht Frau« interessiert. Sicher auch ein Problem, aber das größere sind Versicherungs- und Wohnungsbaukonzerne, Aldi-Erben, holländische Großbauern und internationale Konsortien, die aus spekulativen Gründen gleich Tausende Hektar ...

Artikel-Länge: 5054 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen