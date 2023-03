Prachtvolle Fachwerkhäuser und edle Pferde

Da, wo niemand weiß, ob man noch in Niedersachsen oder schon in Nordrhein-Westfalen steht, ist das Osnabrücker Land mit seinen Quakenbrücker Fachwerkhäusern, die leider einst ins Flutgebiet der Hase gebaut wurden. Das verkompliziert die Sanierung der Häuschen. Der Mensch aber lässt sich von der Natur nicht alles bieten, besonders nicht, wenn sie so unpassende Namen wie Hase trägt, und schlug 2020 zurück: Ein Chemieunfall zerstörte große Teile des Lebens im Emsnebenfluss. Nun wird repariert. D 2022.

NDR, 15.00 Uhr

Malcolm mittendrin

Meisterkoch Reese

Familienvollidiot Reese (nach dem Serienende nie wieder gesehen: Justin Berfield) hat ein Händchen fürs K...