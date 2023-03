»Etwas frey«

Ein völlig verwilderter und schmutziger Mann haust »in einer schäbigen Dachmansarde« in der Leutrastraße zu Jena. Sein Gesicht ist von »fahler Farbe. Die Augen liegen tief und sind von schwarzblauen Ringen umgeben. Auf der Haut sind zahllose Blutaustritte in Form rötlicher Flecken und Striemen. Auch aus der Nase blutet es. Am schrecklichsten aber ist der Mund, der sich jetzt zu einem Grinsen verzieht. Nur wenige Zähne sind darin. Das Zahnfleisch aber ist zu dicken Wülsten geschwollen. Sie sind blauschwarz, und die von der Krankheit verursachte Speichelsekretion führt dazu, daß dem Mann ein grotesker Bart aus mit Blut vermischten Spuckefäden vom Kinn hängt. Die ganze Jammergestalt ist gekrümmt und offenbar von großen Gliederschmerzen geplagt, als sie jetzt zum Stuhl schlurft und dort am Tisch zusammensinkt.« Hustet er, »fühlt sich die Brust an, als sei sie mit spitzigem Stroh ausgestopft«. Am Ende schläft er trotz allem »friedlich« hinüber.

So schildert un...