Zum Konflikt bereit

Noch sind die Vorbereitungen nicht abgeschlossen. Ein, zwei Dutzend Leute in orangefarbenen Westen mit silbergrauen Reflektorstreifen wuseln hektisch hin und her, schleppen sperrige, pastellbraune Kartons mit allerlei Equipment durch die Gegend. Darin: Mützen, Rasseln, Tröten, Trillerpfeifen, Fahnen und nicht zuletzt Signalwesten. Weitere Aktive legen letzte Handgriffe an, ziehen Schrauben fest. Wenige Momente später: Die improvisierte Bühne samt Lautsprecherboxen steht. Soundcheck, alles top auf dem Washingtonplatz am Hintereingang des Berliner Hauptbahnhofs. Es ist Dienstag vormittag.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte republikweit zum Protest in die Hauptstadt mobilisiert. »Lautstark« wollten sie werden, unüberhörbar ihre Forderungen bekräftigen, ganz stilsicher kurz vor dem Gongschlag zur Mittagsstunde – denn, so das etwas abgeschmackte Motto: »Es ist fünf vor zwölf im Tarifkonflikt!« Hunderte Beschäftigte folgten dem Lockruf, viellei...