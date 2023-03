Bauernfront gegen »Mercosur-Deal«

Rucksacktouristen sind sie nicht: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die beiden »grünen« Kabinettsmitglieder der Ampelkoalition gastieren seit Sonnabend in Südamerika. Der Anlass sind die deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage in Belo Horizonte. Die Mission des Ministerduos: Beratungen für das sogenannte EU-Mercosur-Freihandelsabkommen nach jahrelangem Stillstand erneut in die Spur bringen.

Denn nach fast 20jähriger Verhandlungsdauer hatten sich die Bevollmächtigten bereits im Juni 2019 über den Handelsteil geeinigt. Nur, was fehlt? Die finalen Unterschriften unter das Vertragswerk zwischen der EU-Kommission sowie den Mercosur-Vollmitgliedern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Der Abschluss des Abkommens war angesichts zahlreicher umwelt- und klimapolitischer Streitpunkte mit den vormaligen rechten Regierungen in Brasilia und Bogota zurückgestellt worden. Das hat sich nun geändert. Vor allem ...