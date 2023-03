Polarisiert und resigniert

Eine aktuelle Studie des Instituts Krytyka Polityczna formuliert es kurz und bündig: Es gebe praktisch keine potentiellen Wechselwähler mehr in Polen. Die Leute seien entweder für oder gegen die Regierung. Deshalb müsse es der Opposition, wenn sie die Parlamentswahl im Herbst gewinnen wolle, darum gehen, vor allem die eigene Anhängerschaft zur Stimmabgabe zu bewegen. Und gleichzeitig die der Gegenseite möglichst zu demobilisieren.

Das strategische Problem ist: Beide Ziele schließen sich in der politischen Auseinandersetzung tendenziell aus. Um die eigenen Leute zu mobilisieren, müsste man zuspitzen und Zuversicht wecken; um die der Gegenseite einzuschläfern, müsste man die Kampagne so lauwarm halten, wie sie bisher von seiten der liberalen Opposition geführt wird. Nur, dass sich dieser schläfrige Ton dann auch den eigenen Anhängern mitteilt. Wenn man in diesen Wochen in Polen mit Menschen spricht, die der PiS absolut kritisch gegenüberstehen, hört man übe...