Seyfried, Ditfurth, Lukas

Gerhard Seyfried, der zur 68er-Generation in München gehörte und sich erfolgreich vorm Dienst in der Bundeswehr drücken konnte, sammelt Polizeisterne. Wo man die herbekommt, wurde er im Interview gefragt. »Auf Demos, wo sonst!« antwortete er. »Die meisten sind selbstgepflückt!« Als Seyfried, der Malerei und Grafik studiert hatte, für die Münchner alternative Zeitung Blatt arbeitete, nahmen die Haus­suchungen und Polizeischikanen so zu, dass er 1976/77 nach Westberlin auswich. Er wurde Teil der Kreuzberger Spontiszene. Der von ihm erfundene Anarchist Zwille zierte zahllose linksalternative Veröffentlichungen. Erst ab 1990 begann Seyfried mit »Flucht aus Berlin« auch Alben zu zeichnen. Er unterstützte erfolgreich den Grünen Hans-Christian Ströbele, der sich gegen Kriegseinsätze aussprach, beim Kampf um einen Platz im Bundestag und schuf Wahlplakate für Die Linke. Ein neues Betätigungsfeld boten ihm historische Romane, die er ...