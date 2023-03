Mit Rechten reden

In Mexiko-Stadt ist in der vergangenen Woche die zweite Gesprächsrunde zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken Guerillaorganisation Nationale Befreiungsarmee (Ejército de ­Liberación Nacional, ELN) zu Ende gegangen. Während die Verhandlungen mit der »ältesten Guerilla der Welt« voranschreiten, arbeitet die Exekutive in Bogotá daran, sich auch mit anderen in dem südamerikanischen Land aktiven bewaffneten Gruppen an einen Tisch zu setzen. Das Konzept des »totalen Friedens« der ersten progressiven Regierung Kolumbiens, die seit dem 7. August 2022 im Amt ist, sieht vor, alle Akteure des Konflikts einzubeziehen. Das ist alles andere als einfach, wie die ersten sieben Monate der Präsidentschaft von Gustavo Petro gezeigt haben. Nicht nur ist die Zahl der bewaffneten Akteure, die auf 53 geschätzt wird, sehr hoch. Auch verfügen diese Gruppen über höchst unterschiedliche Strategien und Interessen.

Während der Verhandlungsweg zur Beilegung des bewaffne...