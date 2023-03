Der Gewerkschaftsbund wohnt in der Au

Er habe mit ihm eine kriegswichtige Frage zu besprechen, sagte Herr Groll, als sie sich an einem Holztisch auf der Wiener Donauinsel vis-a-vis eines langgestreckten Gebäudes niederließen.

»Das Hauptquartier des ÖGB, gestaltet in Form eines Katamarans. Was für eine seltsame Verbindung«, schüttelte der Dozent den Kopf.

»Das ist es ja, was mich erregt. Ein Katamaran ist ein sehr schnell laufendes Boot, das an der schmalen Donau bei Wien kaum Platz zum Manövrieren hätte, ein Kataraman verkörpert eine leichtfüßige, avancierte Form der Bewegung. Der ÖGB aber ist, wie wir aus leidvoller Erfahrung wissen, der Inbegriff von Immobilität und Beharrungsvermögen. Bevor sich in den Strukturen und in der liebedienerischen Politik vor den Mächtigen beim ÖGB etwas ändert, müssen die Donauwasser bergauf fließen.«

»Sie meinen …«

»Für mich steht außer Zweifel, dass eine dem österreichischen Gewerkschaftsbund adäquate Form jene einer fetten, am Flussrand hockenden Kröte sein ...