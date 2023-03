Spartakus des Tages: Gary Lineker

Der Erfolg der stets praktizierten Regierungspraxis, die Bevölkerung mit Brot und Spielen bei Laune zu halten, bröckelt zusehends. In Großbritannien ist die erste Zutat des altrömischen Rezepts angesichts explodierender Lebensmittelpreise längst nicht mehr für alle verfügbar, und bezüglich der zweiten – dem unterhaltend-ablenkenden Kampf in den Arenen – regt sich Widerstand. Nachdem Gary Lineker, Fußballlegende und Moderator der beliebten BBC-Sendung »Match of the Day«, am vergangenen Dienstag bei Twitter die von London geplante Verschärfung des Asylrechts gegeißelt hatte, ist nichts mehr,...