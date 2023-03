Für Radikale und Revolutionäre

Joy James’ jüngstes Werk »In Pursuit of Revolutionary Love: Precarity, Power, Communities« ist eine brillante Analyse des Lebens in den USA im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts. Ich fand diesen Text nicht nur geistreich, sondern herzzerreißend und ernüchternd. Die Autorin hinterfragt und kritisiert den Berufsstand, dem sie selbst angehört – ja, sogar sich selbst – sowie die Ideen, die in ihrem akademischen Milieu kursieren, wie den Feminismus der von ihr »imperiale Feministinnen« genannten Verfechterinnen des Krieges (der Kriege).

Bahnbrechend ist ihr Konzept des »Captive Maternal«, das aus ihren Gesprächen und Begegnungen mit schwarzen Müttern entstanden ist, die ihre Kinder durch ungesühnte staatliche/polizeiliche Gewalt verloren haben. Diese Frauen trotzen den Einschüchterungen durch Staat und Polizei, die ihnen finanzielle Abfindungen für ihre getöteten Kinder anbieten, und fordern statt dessen: »Gebt mir mein Kind zurück!« Laut James ist »Captive M...