Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. März 2023, Nr. 60

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Heute im Osten – Reportage Lieder gegen Hass – Ein polnischer Chor singt für Toleranz Zur Achse des Guten namens NATO gehörend, herrscht in Polen mit der PiS eine stramm rechte Partei, die diskriminiert, wer nicht heterosexuell ist. Der Chor »Voces Gaudii« besteht aus 50 Menschen, die darunter zu leiden haben. Sie wollen sich Gehör verschaffen. D 2023. MDR, Sa., 18 Uhr Frauen. Leben. Freiheit? Der Widerstand vieler Iranerinnen gegen die Mullahs existiert nicht erst seit vergangenem Herbst. Immer wieder flammen Proteste gegen die Theokratie auf, auch wenn sich die Geister der heterogenen Opposition spätestens dann scheiden werden, wenn es darum geht, was man als ayatollahfreie Alternative bietet. D 2023. 3sat, Sa., 19.20 Uhr Repo Men Die Firma »The Union« bietet Patienten künstliche Organe an....

