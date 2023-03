Alt, arm, weiblich

Wer im Arbeitsleben wenig Einkommen hat, leidet auch im Alter besonders darunter. Unter anderem Arbeit in Branchen mit schlechter Bezahlung, eine sehr hohe Teilzeitquote, längere Auszeiten aufgrund der Fürsorge für die lieben Kleinen oder Großen sorgen dafür, dass vor allem Frauen nicht genug Rentenansprüche ansammeln. Neben dem Begriff Gender-Pay-Gap für den Unterschied bei der Bezahlung von Frauen und Männern, der im letzten Jahr 18 Prozent betrug, hat man sich für das geschlechtsspezifische Gefälle bei den Alterseinkünften deshalb auch den Begriff Gender-Pension-Gap einfallen lassen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag für 2021 endgültig mitteilte, lag die Lücke hier bei gut 29,9 Prozent.

Nach den Ergebnissen der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC) im Jahr 2021 hatten Frauen, die 65 Jahre und älter waren, in Deutschland 17.814 Euro brutto im...