Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein Dreiviertelsieg der Bourgeoisie Revolution 1848/49 und Risorgimento. Der Kampf um einen einheitlichen Nationalstaat unter bürgerlichen Vorzeichen in Italien Gerhard Feldbauer In der napoleonischen Ära stand ganz Italien de facto unter der Herrschaft des Kaisers der Franzosen. Mit dessen endgültiger Niederlage auf dem Wiener Kongress von 1815 wurden auch auf der Apenninhalbinsel die alten Verhältnisse wieder restauriert. Italien stand erneut unter der Fremdherrschaft der Habsburger, der Bourbonen und des Papstes. Immer stärker jedoch wurde seither das Bestreben vor allem bürgerlicher Liberaler, das Land von der Zerstückelung und dem Absolutismus zu befreien, um in einem einheitlichen Nationalstaat bürgerlich-kapitalistische Verkehrsformen zu etablieren. Im Inneren musste dazu die Feudalherrschaft beseitigt werden, um den Weg für die ökonomische und politische Herrschaft der Bourgeoisie freizumachen. Der Kern dieser Aufgabe bestand darin, den feudalen Grundbesitz aufzuheben und das Land den Bauern zu übereignen. Die kleinbürgerlichen Demokraten unter Giuseppe Mazzini, zu denen Giuseppe Garibaldi stieß, führten die revolutionären...

Artikel-Länge: 20463 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen