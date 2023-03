Pflege wird Luxus

Die anhaltende Inflation trifft viele Lebensbereiche: Auch Unterkunft und Versorgung in Pflegeheimen sind von kräftigen Preissteigerungen betroffen, wie der Spiegel am Montag berichtete. Dabei unterscheiden sich die monatlichen Zuzahlungen sowie die Preissteigerungen von Bundesland zu Bundesland ganz erheblich, wie die NAI Beratungsgesellschaft Healthcare im Auftrag des AOK-Pflegenavigators ermittelt habe, heißt es im Bericht. Vor allem in den östlichen Bundesländern seien die Preise stark gestiegen und stellten die Bewohner der Pflegeheime und ihre Angehörigen vor erhebliche Probleme, wird Sebastian Deppe von der NAI zitiert.

So wuchsen die monatlichen Eigenanteile für Pflegeheimbewohner in Sachsen zwischen Oktober 2021 und Januar dieses Jahres um durchschnittlich 509 Euro, in Mecklenburg-Vorpommern stiegen sie um 473 Euro und in Hamburg, wo die Steigerung am niedrigsten ausfiel, um 162 Euro. Die Durchschnittswerte vermitteln allerdings ein geschöntes Bi...