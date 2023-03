Russland und die Krim

Russland macht auf die Krim sogenannte historische Ansprüche geltend. Die Argumente sind allerdings so relativ wie immer in solchen Fällen. 2014 berief sich Wladimir Putin darauf, dass hier – genauer in Chersones unweit von Sewastopol – im Jahre 988 der ostslawische Fürst Wladimir das orthodoxe Christentum angenommen und damit Russland in den Kreis der europäischen Zivilisationen eingefügt habe. Dass die »Taufe Russlands« dort stattgefunden hat, ist allerdings nicht erwiesen.

Abgesehen von diesen mythischen Bezügen sind die russischen Ansprüche auf die Krim für die Würdigung als »historisch« relativ jung. Die Eroberung der Schwarzmeerküste und damit auch der Krim fällt in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Knapp hundert Jahre später, von 1853 bis 1856, musste sich Russland mit Großbritannien und Frankreich auf der Halbinsel einen Krieg liefern, in dem es in Wahrheit um die russische Forderung nach Kontrolle der türkischen Meerengen ging, ohne die die...