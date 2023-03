Gegründet 1947 Sa. / So., 4. / 5. März 2023, Nr. 54

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Sport im Osten Fußball live: Dynamo Dresden – Erzgebirge Aue Wenn Schweine fliegen lernen: Zur Begrüßung der Gäste aus dem »Schacht« schwebte schon einmal eine aufblasbare lila Sau über dem Rudolf-Harbig-Stadion. Man mag sich auf den Rängen nicht besonders. Auch auf dem Platz wird nicht gekuschelt werden, denn die SGD will noch auf- und die Wismut nicht absteigen aus der dritten Liga. MDR, Sa., 14.00 Uhr Krieg der Sternchen Die Debatte um gendergerechte Sprache Zwei Sprachhygienekonzepte stehen sich gegenüber: Die meist selbst knapp am Analphabetismus vorbeigeschrammten Verfechter des angeblich unabänderlichen War-Zustands der deutschen Sprache von vor der Erfindung des Schokokusses auf der einen Seite und linguistische Turner auf d...

Artikel-Länge: 2317 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen