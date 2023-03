Schreckgespenst des Protestantismus

Frühlingsgefühle? Fehlanzeige! Kurz vor dem entscheidenden fünften Treffen beim »Synodaler Weg« genannten Reformprozess der katholischen Kirche in Frankfurt am Main in der kommenden Woche knirscht es bei den deutschen Bischöfen ordentlich im Gebälk. Während die Nachrichtenagentur AFP eine »schwierige innerkirchliche Situation« beschreibt, war bei der dpa am Montag gar von einer »Zerreißprobe« die Rede, vor der die gleichentags begonnene Frühjahrsvollversammlung der BRD-Bischöfe in Dresden stehe. Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, kam nicht umhin anzumerken: »Es ist eine ernstzunehmende, kritische Situation, das sage ich ganz klar, und die liegt auch natürlich über unserem Treffen hier.«

Hintergrund der apostrophierten »Zerreißprobe« sind starke Bedenken des Vatikans – dem Zentrum der katholischen Weltkirche in Rom –, dem die ganze Initiative des Synodalen Wegs grundsätzlich suspekt ist. Mitbestimmung...