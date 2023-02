Brennstoff der Zukunft: Kohle

Jetzt im Winter hat man manchmal noch den Geruch von Kohleöfen in der Nase. Da werden Erinnerungen an die unbeschwerte Kindheit wach, als noch keiner von Erderwärmung sprach. Was da verbrannt wird, ist genau das Material, das aus den jetzt so medienpräsenten Gruben in NRW geholt wird.

Rückblende. Düsseldorf, Spätsommer 2018, Ministerium für Heimat, Kommunales etc.: »Leute, RWE hat angerufen, wir sollen jetzt endlich mal Hambach räumen. Hat einer ’ne Idee für einen Vorwand?« Murmeln und Maulen, die Frage ist schon endlos diskutiert worden. Plötzlich, einer: »Ich hab’s, Brandschutz!« Gellendes Gelächter, jemand haut dem Witzbold kopfschüt...