Hauptsache »entkolonialisieren«

Die antikoloniale Rhetorik Wladimir Putins hat im Westen an verschiedenen Fronten von Wissenschaft und Publizistik eine Gegenreaktion ausgelöst. Sie zielt darauf ab, dem russischen Vorwurf neokolonialen Verhaltens an die Adresse des Westens ein »Selbst Kolonialist« entgegenzuhalten. Seit einiger Zeit mehren sich Publikationen, in denen auf wissenschaftlicher Ebene gefordert wird, den »postkolonialen Diskurs« auch auf Russland anzuwenden und das Land als das »letzte Imperium« der Welt zu betrachten – samt allen sich daraus ergebenden praktischen und politischen Forderungen, von Schwächung bis Auflösung des russischen Zentralstaats.

Es kann nicht bestritten werden, dass der Moskauer und spätere Petersburger Staat sich zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert in ähnlicher Weise nach Osten und Südosten ausgedehnt hat wie zur gleichen Zeit die angelsächsischen Siedlerkolonien in Nordamerika gen Westen. Jeweils bis zum Pazifischen Ozean. Ebenso wenig bestreitbar is...