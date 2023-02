Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Februar 2023, Nr. 48

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ehrabschneider des Tages: Jeff Bezos Hansgeorg Hermann Wenn der drittreichste Mensch der Welt dem millionenschweren Banker Macron – im Nebenberuf französischer Präsident – die Hand reicht, ist im verspiegelten Speisesaal des Palasts Élysée Jubel zu hören. Als der Staatsmann die samtbeschlagene Schatulle öffnet, blitzt der Orden. Jeff Bezos, »auf Durchreise«, wie er sagt, lächelt gerührt. Das edle Blech hängt an seiner Brust. Er ist jetzt Offizier der Ehrenlegion. Draußen marschiert der Pöbel. 500.000 Pariser, die den Präsidenten hassen, weil er ihnen zwei Jahre mehr Arbeitsleben schenken will. Macron u...

Artikel-Länge: 1754 Zeichen

