Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Wandern, Wald und Aufwind Die jungen Wilden im Harz Waldherbergen mit Gemeinschaftstipis und Saunafass, Mikrobrauereien und Pferdetouren: Der Harz lebt. Und wie! Nur die Bäume sterben vor sich hin. D 2023. NDR, 15.00 Uhr Schöne weiße Zähne »Ich war schon mit 18 auf mein’ Persobild / Heftiger am Strahlen als Kraftwerke in Tschernobyl / Und wenn sie meinen letzten Sargnagel setzen / Lebt es 1.000 Jahre weiter, mein Zahnpastalächeln.« Wie bei Rapper Majoe wird auch hier Gesundheit und Schönheit mitsammen vorgestellt. D 2023. MDR, 17.00 Uhr Abholzen im Grenzbereich Mensch, Motorsäge und Megahacker am Limit »Er ist Holzfäller und ihm geht’s gut / Am Tag packt ihn die Arbeitswut«, heißt es im »Holzfällerlied« der Deutschpunks Dödelhaie. Hier ist die Wut groß: Denn auch wenn der Winter das Fällen erschwe...

