Tarifeinigung in Amsterdam

Zwei Tage überquellende Abfalleimer und Berge aus Müllsäcken in den Straßen von Amsterdam reichten aus, die niederländischen Gemeinden im Tarifstreit mit den Stadtbediensteten weichzukochen. In der Nacht zum Mittwoch einigten sich der Verband der niederländischen Gemeinden VNG und die Gewerkschaft FNV auf einen neuen Tarifvertrag. Der geplante Streik in Den Bosch und Maastricht wurde abgesagt. Der am Montag begonnene in Amsterdam wurde beendet.

Am Mittwoch morgen gaben der FNV-Vorsitzende Fred Bos und die Amsterdamer Dezernentin für Personal, Hester van Buren, in der Stopera, dem Rathaus der Stadt, die Einigung bekannt. »Der Streik ist nun beendet, aber er hat allen in Amsterdam wieder bewusst gemacht, wie wichtig unsere Leute für eine saubere, sichere und lebenswerte Stadt sind«, sagte Van Buren laut Tageszeitung Het Parool.

Mehr als hundert Streikende waren zufällig vor Ort, sie wollten gerade ihr Streikgeld abholen und bekamen unmittelbar mit, dass es ...